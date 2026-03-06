Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İftar Buluşmasında Açıklamalar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazetecilerle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede önemli başlıkları gündeme getiren Bakan Gürlek, uzun süren boşanma davaları ile nafaka konusuna da değindi. Üzerinde çalıştıkları bir düzenlemenin müjdesini veren Bakan Gürlek, İBB davasıyla ilgili soruları da yanıtladı. “Bizim şahıslarla bir Cumhuriyet Savcısının şahıslarla ilgisi yok. Cumhuriyet Savcısı şuna bakar. Ortada bir suç var mı yok mu?” dedi.

UZUN SÜREN BOŞANMA DAVALARI KISALACAK

Boşanma davalarının uzunluklarına dikkat çeken Bakan Gürlek, bu süreçlerin genellikle sekiz veya on yıl sürdüğünü, bu sürede bireylerin nafaka ödediğini ve yeni bir hayat kuramadıklarını belirti. Bu konuda, 12. Yargı Paketi’nde çekişmeli boşanma davalarının hızlandırılması yönünde bir uygulama getirileceklerini duyurdu. Tarafların boşanma konusunda anlaşması durumunda, hakim tarafından bir tutanak oluşturulacak ve bu belgeler arabuluculuğa gönderilecek. Arabuluculuktan gelen sonuç, nüfusa bildirildiğinde boşanma kesinleşecek ancak diğer fer’i hükümler, yani nafaka ve tazminat konuları devam edecek.

12. YARGI PAKETİ’NDE BOŞANMA DAVALARI-NAFAKA KONUSU

Bakan Gürlek, Türkiye’de iki tür boşanma davası bulunduğunu, bunlardan birinin anlaşmalı, diğerinin ise çekişmeli olduğunu hatırlattı. Anlaşmalı boşanmalarda, tarafların tüm konularda anlaşması halinde duruşmanın hızlı bir şekilde sona ereceğini ifade eden Bakan Gürlek, bu süreçte aile arabuluculuğu fikrini düşündüklerini belirtti. Ancak mevcut durumda 12. Yargı Paketi’nde nafaka konusuna dair bir düzenlemenin bulunmadığını kaydetti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, bu konuda DEM Parti heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Meclis’te çıkan müzakere metninin ardından Adalet Komisyonu’na iletildiğini açıklayan Gürlek, kanunların yapılması açısından teknik destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Sürecin ilerleyişine dair komite ile mutabakat metninde bazı kavramların eksik olduğunu belirten Bakan Gürlek, bu konuda genel af düzenlemelerinin yapılamayacağını vurguladı.

ÜLKEMİZ ÇOK GÜVENLİ BİR ALAN

Güvenlik konusunu da ele alan Bakan Gürlek, Türkiye’nin mevcut durumda çok güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekerek, çevredeki karışıklıklara rağmen devletin ve askeri gücün güçlülüğüne vurgu yaptı. Hem Cumhurbaşkanı hem de Dışişleri Bakanı aracılığıyla kalıcı barış sağlanması yönünde adımlar atıldığını, bölgedeki istikrarın önemini vurguladı.

12. YARGI PAKETİ’NE DAİR

11. Yargı Paketi’nin yasalaşmasının ardından 12. Yargı Paketi’nde eksiklikler tespit ettiklerini belirten Bakan Gürlek, toplumda adalete güven eksikliğinin var olduğunu ifade etti. Yargılamaların uzun sürmesiyle ilgili endişeleri dile getiren Bakan Gürlek, uygulamadan kaynaklanan sorunlar üzerinde çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

VATANDAŞLARIMIZDA ADALETE GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR

Adalet Bakanı, terör suçlarına ilişkin şartlı salıverme hükümlerinin olmadığını söyleyerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişilerin infazlarının normal şekilde yapıldığını hatırlattı. Meclis’in bu konudaki değişikliklerine ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

SELAMETİN DEMİRTAŞ – ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Selahattin Demirtaş ile ilgili sürecin de ayrı bir mesele olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, Anayasa değişikliği gerekliliği olup olmadığı konusunda görüşlerini paylaştı. Terörsüz Türkiye için gerekli olan değişikliklerin mevcut ceza yasalarında yeterli olabileceğini düşündüğünü vurguladı.

İBB DAVASI

Bakan Gürlek, İBB davasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, Cumhuriyet Savcısının esas görevinin suç olup olmadığını sorgulamak olduğunu belirtti. Şahsı hedef almanın yanlış olduğunu düşündüğünü, savcı olarak yapması gereken ne varsa yaptığını vurguladı.

İBB DAVASI İÇİN MAKUL SÜRE

Yargılama sürecinin mahkemenin kontrolünde olduğunu ve 9 Mart’ta başlayacak olan davada ağır ceza mahkemesinin süreci yürütmekle sorumlu olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, mevcut kaynaklı dosya sayısına dikkat çekti.