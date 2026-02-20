Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Yargı Hizmetleri Çağrısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin iyileştirilmesi adına yürütülen çalışmalara dair bilgiler paylaştı. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Gürlek, “Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.” ifadesini kullandı.

YARGI ÇEVRELERİ YENİDEN OLUŞUYOR

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararına göre, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, mevcut ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden ayrıldığını dile getiren Gürlek, bu çerçevede, “İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi ‘İstanbul’un mülki sınırları’ olarak belirlendi.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, bu mahkemelerin faaliyetlerinin durdurulmasıyla birlikte, mevcut dosyaların İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredileceğini vurguladı.

ETKİN YARGI HİZMETİ

Gürlek, yargı hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi, ticari davaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve ticari güvenin yükseltilmesi adına çalışmaların aralıksız süreceğini de sözlerine ekledi.

