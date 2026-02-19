Adalet Bakanı Akın Gürlekten Alo Adalet Hattı Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, güncel konular hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı değerlendirmelerde, özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu, FETÖ ile mücadele ve “ALO Adalet” hattı gibi konulara dikkat çekti.

ALO ADALET HATTI

Gürlek, yakın zamanda “Alo Adalet” hattının kurulacağını ve bu hattın, davası geciken vatandaşların mağduriyetlerini gidermelerine yardımcı olacağını belirtti. Yargı kurumlarına erişimi kolaylaştırmanın ve vatandaşların karşılaştığı sorunlara hızlı şekilde çözüm bulmanın hedeflendiğini vurgulayan Gürlek, “Alo Adalet” hattının yapay zeka desteğiyle tasarlanacağını ifade etti. Pilot uygulamanın İstanbul’da başlayacağını belirten Gürlek, “Vatandaş ya adliyeye ya da Alo Adalet hattını arayacak ve nerede ne eksiklik varsa yapay zekadan destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Alo Adalet hattına ulaşmak mümkün. Bu ulaşım telefonla, maille veya CİMER üzerinden de olabiliyor.” şeklinde konuştu.

KİMLİK DOĞRULAMA UYGULAMASI

Bakan Gürlek, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulamanın önemine vurgu yaparak, “Sosyal medyada bir şahıs bir yorum yapacaksa ya da yazı yayınlayacaksa, kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesaplarla ya da yurt dışından oluşturulan fake hesaplarla bu işlemler gerçekleşmeyecek.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, böyle bir sistemin, şüphelilerin kimliklerini belli edeceği için cezai sorumluluk doğuracağına işaret etti.

YASA DIŞI BAHİSİ ÇÖZME ÇABALARI

Gürlek, yasa dışı bahis sisteminin çözüldüğünü ve bu bahis şirketlerinin dolandırıcılıkta sürekli olarak yöntem değiştirdiğini, bu nedenle kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Çocuk yaşta suç işleyenler üzerine 12. Yargı Paketi’nde bir ekleme yapılacağını açıkladı. Sokak çeteleriyle mücadele edeceklerini belirten Gürlek, “Suça sürüklenen çocuk” tanımını da yenilemeyi planladıklarını ifade etti. Avrupa’da bu tanımda yer alan kişilerin yaşının 10 olduğuna dikkati çeken Gürlek, çalışmalarını bu yönde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.