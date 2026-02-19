Adalet Bakanı Akın Gürlekten Alo Adalet Hattı Açıklaması

adalet-bakani-akin-gurlekten-alo-adalet-hatti-aciklamasi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, güncel konular hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı değerlendirmelerde, özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu, FETÖ ile mücadele ve “ALO Adalet” hattı gibi konulara dikkat çekti.

ALO ADALET HATTI

Gürlek, yakın zamanda “Alo Adalet” hattının kurulacağını ve bu hattın, davası geciken vatandaşların mağduriyetlerini gidermelerine yardımcı olacağını belirtti. Yargı kurumlarına erişimi kolaylaştırmanın ve vatandaşların karşılaştığı sorunlara hızlı şekilde çözüm bulmanın hedeflendiğini vurgulayan Gürlek, “Alo Adalet” hattının yapay zeka desteğiyle tasarlanacağını ifade etti. Pilot uygulamanın İstanbul’da başlayacağını belirten Gürlek, “Vatandaş ya adliyeye ya da Alo Adalet hattını arayacak ve nerede ne eksiklik varsa yapay zekadan destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Alo Adalet hattına ulaşmak mümkün. Bu ulaşım telefonla, maille veya CİMER üzerinden de olabiliyor.” şeklinde konuştu.

KİMLİK DOĞRULAMA UYGULAMASI

Bakan Gürlek, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulamanın önemine vurgu yaparak, “Sosyal medyada bir şahıs bir yorum yapacaksa ya da yazı yayınlayacaksa, kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesaplarla ya da yurt dışından oluşturulan fake hesaplarla bu işlemler gerçekleşmeyecek.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, böyle bir sistemin, şüphelilerin kimliklerini belli edeceği için cezai sorumluluk doğuracağına işaret etti.

YASA DIŞI BAHİSİ ÇÖZME ÇABALARI

Gürlek, yasa dışı bahis sisteminin çözüldüğünü ve bu bahis şirketlerinin dolandırıcılıkta sürekli olarak yöntem değiştirdiğini, bu nedenle kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Çocuk yaşta suç işleyenler üzerine 12. Yargı Paketi’nde bir ekleme yapılacağını açıkladı. Sokak çeteleriyle mücadele edeceklerini belirten Gürlek, “Suça sürüklenen çocuk” tanımını da yenilemeyi planladıklarını ifade etti. Avrupa’da bu tanımda yer alan kişilerin yaşının 10 olduğuna dikkati çeken Gürlek, çalışmalarını bu yönde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Bilim Kurulu’nda Beklemede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025'te başlayacağı duyurulan ücretsiz HPV aşısı uygulamasının Bilim Kurulu'nda değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.
Gündem

Borsa İstanbul’da Banka Hisselerinde Sert Düşüşler

Bankacılık endeksindeki hisselerdeki hızlı artış nedeniyle birkaç hisse senedi devre kesici uygulamasına tabi tutuldu.
Gündem

Deniz Sinan Demir İçin Soruşturma Başlatıldı

Sosyal medya canlı yayını sırasında kullanıldığı ifadeler nedeniyle içerik üreticisi Deniz Sinan Demir, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gündem

Yeni Halk Arzları Ve Sermaye Artırımları Onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, Luxera ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının halka arz süreçlerini onayladı.
Gündem

ABD Ordusu Ortadoğu’da Saldırı İçin Hazırlandı

ABD ordusunun, gelecek hafta İran'a saldırı planları yaptığı ve askeri güçlerini artırdığı bildirildi. Pentagon, Cenevre görüşmelerinin etkisiz olduğunu değerlendiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.