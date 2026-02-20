Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Ramazan ayında sahur ile iftar arasında gerçekleşen ortalama 13 saatlik açlık süresi, bireylerin beslenme alışkanlıklarında değişikliklere neden oluyor. Bu dönemde yapılan ufak hatalar, kan şekeri dalgalanmalarına, sindirim sorunlarına, halsizliğe ve kontrolsüz kilo artışına sebep olabiliyor. Sağlıklı beslenme ve gıda konusunda doğru bilgiye erişimi sağlamayı amaçlayan bir kuruluş, “sahurda denge, iftarda ölçü” anlayışının Ramazan ayının sağlık açısından faydasını artıracağını duyurdu.

SABAH ÖĞÜNÜNÜN ÖNEMİ

Ramazan için Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı beslenme ilkeleri doğrultusunda bilimsel bir yol haritası öneren bir uzman, bu dönemde uzun süreli açlık ve azalan öğün sayısının bireylerin enerji seviyesini, sindirim sağlığını ve ruh halini etkileyebileceğini belirtti. Uzman, “Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sürdürülmesi daha önemli hale geliyor” dedi. Bireylerin beslenme düzenlerindeki değişikliklerin olumsuz etkilerini azaltmak adına takviye önlemleri alınması gerektiğini dile getirdi.

SAHUR VE İFTARDA DOĞRU TERCİHLER

Enerji dengesinin korunması için sahur ve iftar arasındaki beslenme tercihleri oldukça önemli. Uzman, sahurun atlanmasının yaygın bir hata olduğunu vurgulayarak, sahurda kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve tam tahıllardan oluşan düşük glisemik indeksli öğün tüketiminin gün boyunca tokluk hissini artıracağını ve ani kan şekeri düşüşünü önleyeceğini belirtti. İftarda ise uzun açlık sonrası ağır yiyecekler yerine hafif besinlerle başlamanın sindirim sağlığını koruyacağını ifade etti.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Sahur ile iftar arasında 2-2,5 litre su tüketimi önerildi. Hamur tatlılarının yerine meyveli veya sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca yemeklerin haşlama, buğulama ya da fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanması tavsiye edildi. Bu yöntemlerin sağlıklı bir Ramazan dönemi geçirilmelerine katkı sağlayacağı aktarıldı.

BAĞIŞIKLIK İÇİN DENGELİ BESLENME

Uzun süreli açlığın bağışıklık sistemini zayıflatmadığını ifade eden uzman, bunun yerine yetersiz ve dengesiz beslenmenin risk taşıdığını kaydetti. Renkli sebze ve meyvelerle antioksidan alımının artırılması, protein kaynaklarına yönelme, düzenli uyku ve hafif fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. Kamuoyuna bilimsel beslenme bilgilerini ulaştırmayı hedefleyen kuruluşun web sitesinde Ramazan’a yönelik çeşitli menü örnekleri ve dengeli beslenme rehberlerine ulaşmak mümkün.