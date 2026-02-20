Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

mersin-de-yasa-disi-bahis-sebekesine-operasyon

İL EMNİYETİNDEN HÜCRE OPERASYONU

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştiren ve organize bir yapı oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yapılan operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, mali analizler ve teknik incelemelerle destekleniyor.

ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDAN DEV TRANSFERLER

Yürütülen araştırmalarda, 2023-2025 yılları arasında şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 1 milyar lirayı aşkın para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda hedef alınan adreslere eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalandı.

SUÇ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 255 bin lira nakit para, bir çelik kasa, bir tabanca, 13 fişek, 18 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 2’sinin savcılıkça serbest bırakıldığı, 14’ünün ise adliyeye sevk edildiği bildirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Ramazan’da enerji ve metabolik denge için sahur ile iftarda dengeli beslenmenin önemini vurguladı.
Gündem

Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Gündem

Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

Bolu'da dur ihtarına uymayan bir cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın sonunda orman yolunda yakalandı.
Gündem

Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

Denizli Tavas'ta bir kamyonetin refüjü geçerek minibüsle çarpışması sonucunda kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı.
Gündem

Gazze’ye Asker Gönderecek Ülkeler Belirlendi

Gazze Barış Kurulu, Washington'da toplandı ve bölgenin geleceği için önemli kararlar aldı. Beş ülke, Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt etti ve yeni polis teşkilatına başvuranların sayısı hızla artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.