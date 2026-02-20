Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

İL EMNİYETİNDEN HÜCRE OPERASYONU

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştiren ve organize bir yapı oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yapılan operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, mali analizler ve teknik incelemelerle destekleniyor.

ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDAN DEV TRANSFERLER

Yürütülen araştırmalarda, 2023-2025 yılları arasında şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 1 milyar lirayı aşkın para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda hedef alınan adreslere eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalandı.

SUÇ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 255 bin lira nakit para, bir çelik kasa, bir tabanca, 13 fişek, 18 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 2’sinin savcılıkça serbest bırakıldığı, 14’ünün ise adliyeye sevk edildiği bildirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.