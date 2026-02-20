Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

cezaevi-firarisi-40-dakikalik-kovalamaca-ile-yakalandi

Aranan şüpheli yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi’nde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, “dur” ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Yunus polislerinin telsizle yaptığı anons üzerine bölgede bulunan diğer ekipler de kovalamacaya katıldı.

Hızlı sürüşle kent merkezinden orman yoluna yönelen şüpheli, yaklaşık 40 dakika süren bir takip sonucunda Kozlu Köyü mevkisinde durduruldu. Söz konusu aracın sürücüsünün, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve öğle saatlerinde açık cezaevinden firar eden H.K. olduğu belirlendi.

Yakalaması gerçekleştirilen cezaevi firarisi, sağlık kontrolünden geçirilerek gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

