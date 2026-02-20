Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

diyarbakir-da-silahli-kavga-iki-yarali-hastaneye-kaldirildi

GÜVENLİK SORUNU TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Gevran Caddesi’nde meydana gelen bir olayda, henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma sonrası iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay sırasında açılan ateş sonucunda, kargaşaya karışan bir kişiyle yolda bulunan bir başka kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 9'u tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.
Gündem

Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Ramazan’da enerji ve metabolik denge için sahur ile iftarda dengeli beslenmenin önemini vurguladı.
Gündem

Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

Bolu'da dur ihtarına uymayan bir cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın sonunda orman yolunda yakalandı.
Gündem

Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

Denizli Tavas'ta bir kamyonetin refüjü geçerek minibüsle çarpışması sonucunda kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı.
Gündem

Gazze’ye Asker Gönderecek Ülkeler Belirlendi

Gazze Barış Kurulu, Washington'da toplandı ve bölgenin geleceği için önemli kararlar aldı. Beş ülke, Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt etti ve yeni polis teşkilatına başvuranların sayısı hızla artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.