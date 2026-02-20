Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

GÜVENLİK SORUNU TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Gevran Caddesi’nde meydana gelen bir olayda, henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma sonrası iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay sırasında açılan ateş sonucunda, kargaşaya karışan bir kişiyle yolda bulunan bir başka kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği öğrenildi.