Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

KAZA Akyar Mahallesi’nde Meydana Geldi

Kaza, saat 15.00 sıralarında Akyar Mahallesi’nde yer alan Denizli-Muğla kara yolunda gerçekleşti. Muğla yönünden Denizli’ye giden Ramazan Çolak’ın kullandığı kamyonet, kontrolsüz bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, refüjü aşarak karşı yönden gelen Mehmet Ergin’in yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların yardım çağrısı üzerine acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

OLAYDA İKİ CAN KAYBI YAŞANDI

Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin ardından kamyonet sürücüsü Ramazan Çolak ile birlikte bulunan oğlu Ahmet Emre Çolak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer sürücü Ergin ise yaralanmış olduğundan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

CENAZELER morga KALDIRILDI

Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden Ramazan Çolak ve oğlu Ahmet Emre Çolak’ın cenazeleri otopsi işlemleri için Tavas Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla alakalı olarak detaylı bir soruşturma süreci başlatıldığı öğrenildi.