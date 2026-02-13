Adalet Bakanı Gürlek Meclis Olaylarını Değerlendirdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber üzerinden gündeme dair önemli görüşlerde bulundu. “Adalete ihtiyacı olanların bakanıyım” diyen Gürlek, “Ben Türkiye’nin Adalet Bakanıyım. 86 milyon vatandaşımızın sorunlarını dinlemek için buradayım” şeklinde konuştu.

MECLİS’TEKİ YEMİN TÖRENİ

Meclis’teki olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürlek, “Yemin saat 15.30 olarak belirlenmişti. Kuliste nazik bir ortam vardı. CHP’liler de oradaydı, herkesle el sıkıştık. O gün örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem. Oradaki olayların yaşanması beni üzdü” ifadelerini kullandı. Metnin usulüne uygun olarak okunması gerektiğini belirten Bakan Gürlek, “Okurken bir anda ortam karıştı. Bu kadar karışacağını bilmiyordum. Bunlar keşke yaşanmasa” dedi. Ayrıca, “Kurumları yıpratmamamız lazım” diyerek dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaptı.

KAPISINI HEP AÇIK TUTUYOR

Parti ayrımı gözetmeksizin herkesle görüşmeye açık olduğunu belirten Gürlek, “Ben Adalet Bakanlığı’nı temsil ediyorum. Ne zaman gelirlerse onlarla da görüşürüz” diyerek samimi bir yaklaşım sergiledi.