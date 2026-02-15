Tedesco Deplasmanda Kazanan Takımın Yıldızını Açıkladı

Domenico Tedesco, Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettikleri deplasman maçının ardından yapılan açıklamalarda bulundu. Tedesco, maçın genel görüntüsü ve oyuncularının performansları hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım. Çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz” dedi.

MAÇIN YILDIZINI AÇIKLADI

Takımında yüksek tempoda oynayan çok sayıda oyuncunun bulunduğunu belirten Tedesco, “Bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi” ifadelerini kullandı. Tedesco, geçmişteki durumu hatırlatarak “7-8 hafta öncesine baksak durum farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız kendinize inanırsanız karşılığını anlırsınız. O da bu anlamda iyi bir örnek” şeklinde ekledi.

GELECEK MAÇLARA VURGU YAPTI

Takımının fiziksel gücünün iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Tedesco, hedef odaklarının yüksek olduğunu ifade etti. “İyi başlasak da 1-0 geri düştük. Bu tip geri düşmeler zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak” diyerek, gelecek hedefleri için tüm ekip halinde çalışmaları gerektiğini belirtti.

