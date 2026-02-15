Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla bordo mavililerin lider Galatasaray ile puan farkı 10’a çıkmış oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede beIN SPORTS’ta maçın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR GECE

Tekke sözlerine şu şekilde devam etti: “Bizim adımıza üzücü bir gece oldu. Kadrolara baktığımızda oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol pas hatası… Hatalar oluyor ama bugün 3 hata yaptık.” Tecrübeli teknik adam, genç oyuncuların hata yapmadan öğrenemeyeceğini vurgulayarak, “İstediğimiz vuruşlar olmadı. Devam edeceğiz. Oyun ve skor olarak üzücü bir akşam oldu bizim için.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

HAKETMEDİĞİMİZ BİR SONUÇLA AYRILDIK

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Tekke, taraftarları mutlu etmek için galibiyet hedefiyle maça çıktıklarını belirterek, “Galibiyet için buradaydık. Maçın tamamına baktığımızda aslında hak etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık, çok net.” şeklinde konuştu. İlk 15 dakikanın baskılı geçmediğini ifade eden Tekke, ek olarak şu değerlendirmeyi yaptı: