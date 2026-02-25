Fenerbahçe’de Çağrı Balta Sürprizi Yaşandı

FENERBAHÇE’DE SÜRPRİZ GELİŞME

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Nottingham Forest ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, son antrenmanında dikkat çekici bir olayla karşılaştı.

Daha önce Galatasaray’da forma giyen Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Balta’nın sarı-kırmızılı ekipten profesyonel sözleşme konusunda anlaşamadığına dair haberler gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından, genç futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiaları güç kazandı.

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı öncesi son idmanında Çağrı Balta’ya yer verdi. Sarı-lacivertliler, amatör lisansı bulunan sporcu için Galatasaray’a yetiştirme bedeli ödeyecek. NE OLMUŞTU?

Galatasaray altyapısında filiz lisansla oynayan Çağrı Balta, kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini geri çevirmişti. Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, genç futbolcunun maddiyatın arka planda kaldığını belirttiği ve yeni sözleşme imzalamak için en az 3 maçta forma giymesi gerektiğini ifade ettikleri, ancak bu isteğin yönetim tarafından kabul edilmediği aktarıldı.