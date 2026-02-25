Kıyıköylü Balıkçılardan 30 Ton Hamsi Avı Başarıyla Gerçekleşti

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Mustafa Demir ve kardeşi Murat Demir, balık tutmak amacıyla denize açıldı. Balıkçılar, ağlarını denize bıraktıkları süre içinde yaklaşık 30 ton hamsi yakalayarak, Kıyıköy Balıkçı Barınağı’na geri döndü.

HAMSİ BULUNDU!

Bu sezonun en verimli günlerini geçiren balıkçılar, hamsinin yüzlerini güldürdüğünü ifade etti. Kıyıköylü balıkçıların yakaladığı 30 ton hamsi, kamyonlara yüklenerek ülkenin çeşitli bölgelerine sevk edildi.

BOĞAZLARI DOLDURAN BOLLUK

25 yıldır bu mesleği icra eden Mustafa Demir, “Ramazan ayının bereketiyle geldi. Ancak ekonomik sıkıntılar yaşamaktayız. Balık bizden ucuz çıkmakta, tezgahlardaki fiyatlar ise oldukça yüksek. Vatandaş uygun fiyatlı balık bulamadığı için zorluk çekiyor. Şu an için bolluk mevcut; ortalama olarak koli bazında inceleyecek olursak, bin koli arasında bir balığımız var. Bu da yaklaşık 15 ton balık demek. Her yıl bu tür bolluklar yaşıyoruz ama son 10 gündür belirgin bir artış söz konusu. Özelikle son 5 günde yoğun bir hamsi bulunmakta” dedi.

FİYAT DALGALANMASI

17 yıldır balıkçılık yapan Murat Demir ise “Şu anda yoğun bir hamsi var ve kış sezonunda buranın en gözde balığı oldu. Bölgeye son 16 yıldır hamsi gelmekteydi, o tarihe kadar hamsi burada yoktu. Bu balık Gürcistan’da bekleniyordu ancak burada büyük bir çıkış yaptı. Denizdeki bolluğun devamını temenni ediyoruz. Bu yıl söz konusu olan diğer balıkların avında azalma gözlemleniyor. Hamsinin kış sezonundaki hareketliliği, Ramazan’ın bereketiyle artış gösterdi. Fiyatlar konusunda ise belirtmeliyim ki, balık borsa gibidir; fiyatlar yükselip düşmekte ve bu durum her zaman istikrarlı olmuyor. Hamsinin bol olduğu zamanlarda fiyatlar düşüyor. Geçtiğimiz yıllarda sarıkanat ve lüfer gibi balıklar yoğun olarak avlanırken, bu yıl o türlere ulaşmak zor oldu. Fiyatlar dalgalı bir seyir izliyor; önceki gün kasası 4 bin liradan satılırken ertesi gün 400 liraya kadar düşebiliyor. Popülasyon arttıkça fiyatlar da düşüyor” şeklinde konuştu.