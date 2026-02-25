F-16 Uçak Kazası: Çarpıcı Görüntüler Geldi

Balıkesir’deki görev uçuşunu gerçekleştiren bir F-16 savaş uçağı, saat 00:50 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilot hayatını kaybetti. F-16 kazasında şehit düşen pilot İbrahim Bolat ile ilgili bilgiler, yetkili bakanlık tarafından paylaşıldı. Kazanın yaşandığı yerden etkileyici görüntüler de haberlere yansıdı. Şehit olan pilot için, görev yaptığı Balıkesir 9. Ana Jet Komutanlığı’nda duygusal bir veda töreni düzenlendi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Bolat’ın cenazesi, İzmir’den kaldırılacak.

KAZA YERİNDEN ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜ

Türkiye’nin yüreklerini dağlayan F-16 uçak kazası, dün gece saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Uçak, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde düştü. Uçağın düştüğü yerin sabahın ilk ışıklarıyla çekilen görüntüleri, kaza sonrası trafiğe kapatılan yolu gösterdi. Görüntülerde, uçağın düşmesiyle meydana gelen çukur dikkat çekti. F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Naipli mevkisi, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde trafiğin durmasına neden oldu.

ŞEHİT PİLOTA AİT BİLGİLER

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görevli olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, uçağın düşmesi sonucu şehit düştü. Aslen Konyalı olduğu belirtilen şehidin ailesine acı haber ulaşırken, İzmir Çiğli’de yaşayan aile, büyük bir yas içerisindeydi. Bolat, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.