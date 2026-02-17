Adalet Bakanı Gürlek’ten Yargı Teşkilatına Vurgu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden makam odasından yargı teşkilatına yönelik bir konuşma paylaştı. Gürlek, hakimler, savcılar ve adalet personelinin yargının temel unsuru olduğunu vurgulayarak, “Güçlü bir adalet sistemi, aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu paylaşan güçlü bir teşkilatla mümkündür. Sizler bu teşkilatın omurgasısınız. Bu kurumun yükünü taşıyan ve itibarını koruyan sizlersiniz.” dedi. Adliye koridorlarının sesine, mesai saatlerinin uzamasına ve dosyaların sadece sayılardan ibaret olmadığına dikkat çeken Gürlek, 20 yıl boyunca hakim ve savcı olarak görev yaptığını ifade ederek, “Adalet teşkilatımızın sorunlarını biliyorum. İş yükünün farkındayım. Fedakarlığınızı görüyorum. Göreve başladığımız andan itibaren yapısal sorunların çözümü için çalışmalara başladık.” şeklinde konuştu.

YENİ ÇALIŞMALAR GELİYOR

Gürlek, iş yükü analizlerinin yeniden yapılacağını, norm kadro sisteminin güncelleneceğini ve performans ölçütlerinin daha adil bir şekilde belirlenerek hakim ve savcıların mesleki gelişimlerini güçlendirecek eğitim ve uzmanlaşma modelinin hayata geçirileceğini belirtti. Adalet personelinin özlük haklarını iyileştirme yönünde somut adımlar atılacağının altını çizen Gürlek, “Güçlü bir adalet, ancak huzurlu ve güvende hisseden bir teşkilatın varlığıyla mümkündür.” ifadelerini kullandı.

İSTİŞARE TEMASINA VURGU

Gürlek, yönetim anlayışının açık olduğunu, istişare ve verilere dayalı karar alma süreçlerinin önemine dikkat çekti. Adaletin sadece kanunu doğru uygulamak değil, aynı zamanda kurum içindeki hakkaniyeti güçlendirmek gerektiğini vurguladı. Şeffaflığın artırılacağını, liyakatin esas alınacağını belirten Gürlek, “Bu teşkilat benim yuvamdır. Bu büyük adalet ailesinin her ferdi benim yol arkadaşımdır. Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz.” dedi.

AVUKATLARIN ROLÜ ÖNEMLİ

Gürlek, avukatların adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Kıymetli avukatlarımız, sizler yargının üç sacayağından birisiniz. Mahkeme salonlarındaki sorumluluklarınız ve gösterdiğiniz mesleki kararlılık, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesinin başlıca şartıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Savunma makamının güçlü olmasının, adaletin gerçek anlamda hayat bulmasına katkı sağlayacağını belirten Gürlek, bu konuda gerekli ortamın güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

ADALETİN GELECEĞİ İÇİN EL BİRLİĞİ

Gürlek, savunmanın güçlenmesinin yargının güçlenmesi, yargının güçlenmesinin ise toplumun adalete güveninin artması anlamına geldiğini ifade ederek, “Biz 26 bin 765 hakim ve savcımızla, 96 bin 53 adalet personelimizle, 83 bin 929 Ceza ve Tevkifevleri tecili personeli ve 208 bin 223 avukatımızla büyük bir adalet ailesiyiz. Aynı ideale inanan, aynı vicdana yaslanan, aynı sorumluluğu paylaşan güçlü bir bütünüz.” dedi. Yargı teşkilatının tüm mensuplarını ve adalet hizmetine katkıda bulunan herkesi selamlayan Gürlek, “Birlikte daha adil bir gelecek inşa edeceğiz.” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA YASASI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Gürlek, yaptığı açıklamada sosyal medya yasası üzerine çalışmalara başladıklarını, 2026 yılına kadar bunu yürürlüğe çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sosyal medya hesaplarına erişim için kimlik ve cep telefonu doğrulamasının gerekeceğini ifade eden Gürlek, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin engelleneceğini, bu konudaki ailelerin büyük bir talebi ve desteği olduğuna dikkat çekti.