Adalet Bakanı Gürlek’ten Yeni İletişim Hattı Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemdeki konular üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, çeşitli meselelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

ALO ADALET HATTI İLE YARGIYA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Gürlek, geçtiğimiz günlerde “Alo Adalet” hattının kurulacağına dair bilgi vererek, davası geciken vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini duyurdu. Bu hattın, vatandaşların yargı kurumlarına erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Gürlek, sorunlara hızlı çözümler üretileceğini vurguladı. Pilot bölgenin İstanbul olacağını söyleyen Gürlek, “Vatandaş ya adliyeye ya da alo adalet hattını arayacak. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, maille de olabilir, aynı şekilde CİMER üzerinden de olabilir.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA UYGULAMASI

Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden yapılan yorumların kimlik doğrulaması gerektirdiğini belirtti. “Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak.” şeklinde konuşan Gürlek, üzerinde durulan bu uygulamanın, şüphelilerin cezai sorumluluklarını da ortaya koyduğunu ifade etti.

YASA DIŞI BAHIS SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Bakan Gürlek, “Yasa dışı bahis sitemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar ancak bu konuda kararlıyız.” şeklinde bir açıklama yaptı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Çocuk yaştaki suçlularla ilgili olarak 12. Yargı Paketi’ne bir ekleme yapılacağının müjdesini veren Gürlek, “Sokak çetelerine göz açtırmayacağız. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz.” dedi. Avrupa’daki suça sürüklenen çocuk tanımında yaşların 10 olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, bu konularda çalışmaların sürdüğünü belirtti.