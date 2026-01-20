Adalet Bakanı Tunç’tan Suriye Üzerine Sosyal Medya Uyarısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye’deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN DEZENFORMASYONA DİKKAT!

Bakan Tunç, sanal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Suriye’de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz.” diyerek konunun ciddiyetine vurgu yaptı. Bu süreçte, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Tunç, suç teşkil eden içeriklere yönelik olarak, “erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.” ifadesini kullandı. Bakan, sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine ve dezenformasyona izin vermeyeceklerini, toplumun huzurunu bozacak ve kaosa neden olabilecek girişimlerle mücadelenin süreceğini belirtti.