Adalet Bakanlığı 12. Yargı Paketinde Son Aşamada

Adalet Bakanlığı, 12. Yargı Paketi konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, 7 farklı kanunda değişiklik ve düzenlemeler içeren taslak metin toplam 32 maddeden oluşuyor.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

Taslağın nihai haline ulaştıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması öngörülüyor. Söz konusu paketle birlikte, hukuk yargılamalarının etkinliğinin yükseltilmesi, yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin asgariye indirilmesi ve belirli alanlarda dolandırıcılık suçlarının önlenmesi hedefleniyor. Taslak metinde, Noterlik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle “noter yardımcılığı” kurumu kurulması da öngörülüyor. Buna göre, hukuk fakültesi mezunu ve noterlik belgesine sahip bireyler, noter yardımcısı olarak çalışabilecek. Birinci sınıf noterliklerde, noter yardımcısı unvanı taşıyan bir kişinin istihdamı zorunlu hale getirilirken, diğer noterliklerde ise noter yardımcısının çalışması isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebilecek.