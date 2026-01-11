Tedesco: Guendouzi Transferi İçin Zamanlama Kritik

İtalyan teknik adamdan basın toplantısı değerlendirmesi

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, İtalyan çalıştırıcı düşüncelerini paylaştı. Tedesco, başladığı sözlerinde 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı. Kazanılan kupaların tarihsel önemine dikkat çeken Tedesco, “Pek çok insan için kupa kazanmak çok önemlidir. Benim için de çok önemlidir. Ama futboldaki en önemli şey değil. Bazen küme düşme hattındayken ligde kalırsınız, size kupa vermezler ama çok önemli bir başarıdır. Bazen alt sıralardaki bir takımı alıp çok üstlere çıkarırsınız. Kupalar tek önemli şeyler değildir. Ama bugün çok mutluyum. Bugün özellikle ilk yarıda oyunu domine ettik. Çok net pozisyonlarımız vardı, daha fazla gol atabilirdik, üçüncü, dördüncü golü bulabilirdik. Sıkıntı yaşadığımız anlar da oldu çünkü Galatasaray elinden gelenin en iyisini yaptı. Zor bir maçtı, iyi ve temposu yüksek bir maçtı. Taraftarlarımız için mutluyuz, ailemize bu kupayı kazandırdığımız için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için önemli bir oyuncu

Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında ilk golü atan ve maçın adamı olan yeni transfer Matteo Guendouzi’nin Fenerbahçe’de mevcut durumundan oldukça memnun olduğunu belirtti. Guendouzi’yi İstanbul’a getirme sürecinin başarılı olduğunu dile getiren Tedesco, “Transfer başlar başlamaz bu transferi bitirdik. Ocak ayında transfer yapmak zordur ama kulüp harika iş çıkardı. Bugün de kendisini gördünüz, sahaya nasıl bir karakter koyduğunu gördünüz. Sanki yeni gelmiş gibi değil de 8 aydır buradaymış gibiydi.” şeklinde konuştu. Hava koşullarının zorluklarına da değinen Tedesco, “Böyle bir taraftara sahip olmak çok önemli. Adana’da da her yer Fenerbahçe taraftarıyla doluydu. 15 bin taraftarımız vardı orada. İnanılmaz bir durum.” dedi.

Savunma stratejisi ve uygulamaları

Maç sırfında oyuncularına topun kendilerinde kalması gerektiğini ilettiğini aktaran Tedesco, Galatasaray’ın güçlü kanat oyuncularıyla oynadıklarını vurguladı. “Barış çok güçlü bir oyuncu ama Mert bugün ona karşı harika bir performans sergiledi.” diyen Tedesco, takımın savunma performansına da dikkat çekti. Takım olarak kompakt savunma yaptıklarını söyleyen teknik direktör, “Ama topun bizde kalması gerekiyordu. Oyunun bazı anlarında biraz geriye gömülmemiz gerekti. Orada orta sahaların takımı ileriye taşıması gerekiyor.” dedi. Tedesco, Galatasaray’ın kanat oyuncularına ikili baskı uyguladıklarını dile getirerek, “Bugün Kerem’in işi, Sane’ye baskı yaparken Levent’e yardım etmekti.” sözlerini kaydetti.

Odaklanma ve takım ruhu

Domenico Tedesco, saha dışına çıkmadıklarını ve tamamen sahaya odaklandıklarını belirtti. Taktik ve teknik çalışmalarının yanı sıra, ekiplerinin video analiz ve atletik performans konularında büyük bir destekle çalıştığını aktardı. “Takımın koşu anlamında çok geliştiğini görüyoruz.” diyen Tedesco, ayrıca başkanları hakkında esprili bir ifade kullanarak, “Dün kendisine yakışıklı ve akıllı olmadığını söylemediğim için biraz üzgündü.” dedi. Takımın savunma dizilimi hakkında da bilgi paylaşarak, “Biz 4-5-1 şeklinde savunma yapınca Asensio sağ 8 pozisyonunda rol alıyor. Bugün İsmail’i sol 8 pozisyonunda kullandık. Bugün çok top kazandı.” ifadelerini kullandı.

Kadronun dengesi üzerine değerlendirme

Tedesco, kadro durumuna ilişkin sorulara da yanıt verdi. “Kadronuzda az oyuncu olması iyi bir durum değildir ama çok fazla oyuncu olması da iyi değildir.” diyerek denge üzerinde önemle durdu. Oyuncuların adil davranılmasını gerektiğini ve bazı oyuncuların yeterli süreyi bulamadığını belirtti. “Oyuncular burası dışında başka çözüm bulamazlarsa, burası onların evi.” diyen Tedesco, takımdan ayrılacak isimler konusunda ise kesin bir bilgi vermedi. Tedesco, basın toplantısı sonunda gazetecilerle bir hatıra fotoğrafı çektirerek 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü tekrar kutladı.