Paipa’dan Medellin’e Uçan Uçak Düştü: 6 Ölü

Boyaca yönetim bölgesindeki Paipa kentinden Medellin’e gitmek için havalanan bir uçak, kalkışından kısa bir süre sonra yere düştü. Meydana gelen bu trajik kazada, popüler müziğin önde gelen isimlerinden Jimenez’in de aralarında bulunduğu toplamda 6 kişi hayatını kaybetti. Medellin’de konser vermek üzere yola çıkan 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülke genelinde derin bir üzüntü yaratıyor.

RÜYALARI, KAZA ÖNGÖRÜSÜ OLDU

Kazadan yaklaşık 20 gün önce bir televizyon programına katılan Jimenez’in, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü dile getirdiği öğrenildi. Programda sanatçı, rüyalarından bahsederek tedirgin olduğunu belirtip, “Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana ‘Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.’ dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm.” şeklinde ifadeler kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN İSMİLER

Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares’te 1991 yılında hayata gözlerini açan Yeison Jimenez, “Aventurero”, “Vete” ve “Mi venganza” gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler Kolombiyalı sanatçılarından biri olarak anılıyordu. Kazada hayatını kaybeden altı kişinin, müzik camiası için büyük bir kayıp olduğu ifade ediliyor.