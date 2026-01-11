Adana’da Tefecilik Operasyonunda Bir Gözaltı Gerçekleşti

Adana’da TEFECİLİK OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentin bazı bölgelerinde tefecilik faaliyetleri yürüttüğünü belirledikleri S.E.’yi dikkatle izlemeye aldı.

ŞÜPHELİ ADRESİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan titiz takip sonucunda, şüphelinin ikametgahına baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan detaylı arama sonucunda 59 adet banka ve kredi kartı, 28 slip ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana’da tefecilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildiriliyor.