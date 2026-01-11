Soğuk Hava Dalgasıyla 51 Kentte Sarı Uyarı

Bahar sıcaklarının geride kalmasının ardından, yurtta Ukrayna üzerinden bir soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkili olmaya başlıyor.

51 KENT İÇİN SARı KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gün içinde 51 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının bu gün kuzeybatı bölgelerinde, yarın ise ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli yağışların etkili olacağı, akşam saat 18.00 itibarıyla karla karışık yağmur bekleniyor.

SEL, YILDIRIM, DOLU

Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu ile Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı ifade edildi. Bu nedenle ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.