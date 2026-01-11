Soğuk Hava Dalgasıyla 51 Kentte Sarı Uyarı

Bahar sıcaklarının geride kalmasının ardından, yurtta Ukrayna üzerinden bir soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkili olmaya başlıyor.

51 KENT İÇİN SARı KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gün içinde 51 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının bu gün kuzeybatı bölgelerinde, yarın ise ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli yağışların etkili olacağı, akşam saat 18.00 itibarıyla karla karışık yağmur bekleniyor.

SEL, YILDIRIM, DOLU

Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu ile Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı ifade edildi. Bu nedenle ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Gündem

Yeni İnfaz Sistemi İçin Adım Atılıyor

Yeni infaz sistemi üzerinde alternatif yaptırımlar tartışılıyor. Yetkililer, planlanan düzenlemenin af yerine denetimli serbestlik olabileceğini açıkladı; eski mahkumların yeniden suç işleme oranı ise yüzde 45.
Gündem

Paipa’dan Medellin’e Uçan Uçak Düştü: 6 Ölü

Kolombiya'da düşen bir uçakta ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez, kazadan 20 gün önce rüyasında benzer bir olayı anlattı.
Gündem

Adana’da Tefecilik Operasyonunda Bir Gözaltı Gerçekleşti

Adana'da tefecilere karşı düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı; 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi.
Gündem

Tedesco: Guendouzi Transferi İçin Zamanlama Kritik

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Tedesco, zaferden dolayı mutluluk duyduklarını ve Guendouzi'nin performansını övdü.
Gündem

Manisa’da Sabaha Karşı İki Deprem Meydana Geldi

Yunusemre'de sabah saatlerinde 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi, derinlikleri ise 7.47 ve 9.85 kilometre olarak belirlendi.

