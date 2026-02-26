Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Açıklandı

Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemi verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi olarak belirlendi. İkinci sırada ise İstanbul’un bir mahallesi yer almakta.

BEYLİKDÜZÜ’NDE DÖRT KİŞİDEN BİRİ BURADA YAŞIYOR

111 bin 164 kişinin ikamet ettiği bu mahalleye Beylikdüzü sınırları içerisinde rastlanıyor. Beylikdüzü’nün toplam 10 mahallesiyle birlikte 422 bin 988 kişilik bir nüfusa sahip olduğu belirtiliyor. Öne çıkan bilgiye göre, her 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşıyor.

SİTELER YOĞUNLUKTA

Yüksek binaların ve sitelerin fazlaca bulunduğu bu mahalle, Büyükçekmece ilçe sınırında konumlanıyor. Otopark sorunu diğer mahallelere kıyasla daha az yaşandığı için ve ulaşım kolaylığı sayesinde, bu durum mahallenin tercih edilmesinde önemli faktörler arasında yer almaktadır.

NÜFUSU ÜÇ ŞEHRİN ÜZERİNDE

Adnan Kahveci Mahallesi’nin nüfusu, 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli ve 90 bin 392 kişiyi barındıran Ardahan’ı geride bırakıyor. Mahallenin nüfusu, Anadolu’daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul’un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerinin nüfuslarını da geçmektedir.