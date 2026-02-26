Gümrükte Çiçek Yüklü Tırda Uyuşturucu ve Altın Ele Geçirildi

Kapitan Andreevo gümrük noktasından çıkış yapmak üzere yola çıkan çiçek yüklü bir tır, Türkiye’nin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüpheli bir durum nedeniyle durduruldu. Tırın sürücüsü, yüklediği çiçeklerin Hollanda menşeli olduğunu ifade etti. Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğü’nün memurları, belge kontrolleri ve elektronik yük tartım işlemlerinin ardından aracı kapsamlı bir incelemeye tabi tuttu.

X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ BULGULAR

Yapılan X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üstüne arama derinleştirildi. Kontrol işlemlerine gümrük köpeği de dahil oldu. Kabin kısmında gerçekleştirilen fiziki aramada, beyaz toz halinde 10 sıkıştırılmış paket ele geçirildi. Yapılan testler sonucu ortaya çıkan maddenin kokain olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığı 11 kilo 180 gram, piyasa değeri ise 1 milyon 432 bin euro olarak açıklandı.

ALTIN KÜLÇELERİ KONTROLDE

Gümrük memurları, sürücünün ceket ceplerinde de bir arama gerçekleştirdi ve erimiş sarı metalden 4 kalıp içeren 3 paket buldu. Uzman incelemesi, bu kalıpların toplamda 5 kilo 199 gram ağırlığında altın olduğunu ve değerinin 432 bin euro olduğunu ortaya koydu.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu ve altın külçelerine el konulmasının ardından, sürücü ile birlikte suçta kullanılan araca da müsadere edildi. Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu Kaçakçılığının Önlenmesi ve Kontrolü Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı iki kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Bu olay, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadelede kaydedilen önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.