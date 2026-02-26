Çığ Felaketi İş Makinelerini Mahsur Bıraktı

İŞ MAKİNELERİ ÇIĞ ALTINDA KALDI

Ardahan-Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede kar temizleme işlemleri gerçekleştiren iş makinelerinin üzerine çığ düştüğü bildirildi.

KURTARMA EKİPLERİ MAHSUR KALDI

Olayın ardından mahsur kalan araçları kurtarmak amacıyla bölgeye yönlendirilen Kars Karayolları ekipleri, yoğun tipi ve peş peşe gelen kar kütleleri nedeniyle ilerleyemeyerek bölgede mahsur kaldı. Kurtarma amaçlı giden ekiplerin de çığ bölgesinde kalmaları, durumu daha da ciddi hale getirdi.

CAN KAYBI YOK, ARAÇLAR KAR ALTINDA

Şu an için kar kütlelerinin altında herhangi bir vatandaşın bulunmadığı bildiriliyor. Ancak çok sayıda iş makinesi ve aracın kar altında kaldığı öğrenildi. Yol tamamen trafiğe kapatıldı.