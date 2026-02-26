Hocalı Katliamı 34. Yılıyla Bakü’de Anıldı

HOCALI KATLİAMI’NIN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yıl dönümüne özel bir anma töreni düzenlendi. 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen saldırı neticesinde yaşamını yitiren 613 kişi, Hocalı Anıtı önünde yapılan törenle anıldı. Etkinliğe katılan çeşitli kurum ve kuruluşlar, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

TÖRENE SİYASİ KATILIM

Törene katılanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da yer aldı. Zorlu, burada yaptığı açıklamalarda Hocalı Katliamı’nın önemine vurgu yaptı. Törende, hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve çelenklerin bırakılmasıyla duygusal anlar yaşandı.