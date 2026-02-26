Hocalı Katliamı 34. Yılıyla Bakü’de Anıldı

hocali-katliami-34-yiliyla-baku-de-anildi

HOCALI KATLİAMI’NIN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yıl dönümüne özel bir anma töreni düzenlendi. 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen saldırı neticesinde yaşamını yitiren 613 kişi, Hocalı Anıtı önünde yapılan törenle anıldı. Etkinliğe katılan çeşitli kurum ve kuruluşlar, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

TÖRENE SİYASİ KATILIM

Törene katılanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da yer aldı. Zorlu, burada yaptığı açıklamalarda Hocalı Katliamı’nın önemine vurgu yaptı. Törende, hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve çelenklerin bırakılmasıyla duygusal anlar yaşandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Android Cihazlarda Gemini Dönemi Başlıyor

Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini, karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebiliyor. Bu gelişim, Apple'ın Siri'sine karşı önemli bir rekabet yaratıyor ve akıllı telefonları dönüştürüyor.
Gündem

ABD İle İran Arasındaki Gerginlik Askeri Çatışmaya Dönüşebilir Mi

Beyaz Saray yetkilileri, olası bir ABD-İran çatışmasında Amerikan kamuoyundan destek bulamadıkları için, İsrail'in önce saldırmasını tercih ettiklerini öne sürdü.
Gündem

Aydın’da Define Kazısıyla İlgili Gizemli Ölüm Olayı

Aydın'da uçurumda cesedi bulunan Mehmet Çiftçi'nin, arkadaşlarıyla define ararken dinamit patlatması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Gündem

Türkiye’nin En Kalabalık Mahallesi Açıklandı

İstanbul'un en yoğun mahallesi, 111 bini aşan nüfusuyla üç şehrin toplamını geride bıraktı. Yüksek katlı yapıların yaygın olduğu bölge dikkat çekiyor.
Gündem

Çığ Felaketi İş Makinelerini Mahsur Bıraktı

Sahara Geçidi'nde kar temizleme araçlarına çığ düştü. Kurtarma ekipleri de mahsur kaldı, ancak son raporlar altında kimsenin olmadığını gösteriyor. Çalışmalar devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.