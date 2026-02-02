Adalet Bakanlığı Epstein Belgeleriyle İlişkileri Gün Yüzüne Çıkarıyor

adalet-bakanligi-epstein-belgeleriyle-iliskileri-gun-yuzune-cikariyor

ABD ADALET BAKANLIĞI EPSTEIN DOSYALARINI AÇTI

Milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein belgeleri, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulduğu günden bu yana sadece siyasi ve finans alanlarına değil, aynı zamanda küresel teknoloji ve hayırseverlik dünyasına da önemli etkilerde bulunuyor. Yeni yayınlanan belgeler, Melinda French Gates’in eski eşi Bill Gates’in Epstein ile olan ilişkisini boşanma sürecinde bir etken olarak gördüğünü yeniden gündeme taşıdı.

MELİNDA GATES’İN RAHATSIZLIĞI

Melinda Gates’in açıklamalarına göre, Bill Gates’in Epstein ile olan temasları kendisinde büyük rahatsızlık yaratmış. Bu durumun, çiftin evliliklerinde ciddi bir değer çatışmasına yol açtığı da belirtiliyor. Melinda, Bill’e bu konu hakkında net bir şekilde karşı çıktığını ifade ederek, Epstein ile olan ilişkisi hakkında duyduğu pişmanlığı dile getiriyor ve bunun “utanç verici” olduğunu vurguluyor.

