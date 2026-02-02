Mplus Türkiye 2030 Karbon Nötr Hedefini Destekliyor

Mplus Türkiye, 25 yıllık deneyimi ve uluslararası grup gücü ile tüm paydaşlarına çağın ötesinde bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor. Sürdürülebilirliği hizmet anlayışının merkezine koyan şirket, yenilenebilir enerji kullanımı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası ve çalışan bilinçlenmesini artırıcı eğitim programları sayesinde çevresel sorumluluğunu somut adımlarla destekliyor. 2030 yılı hedefleri doğrultusunda dijital altyapıdan ofis operasyonlarına kadar geniş bir dönüşüm süreci yürüten Mplus, 2026 yılında “Mplus Ormanı” projesini hayata geçirecek. Böylece çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği entegre bir şekilde ele alarak sektöre örnek olmayı amaçlıyor.

SÜRDÜRÜBİLİRLİK İŞ STRATEJİLERİ İÇİN TEMEL OLACAK

Müşteri deneyimi ve iş süreçleri yönetiminde öncü konumda olan Mplus Türkiye, sürdürülebilirliği iş stratejisinin vazgeçilmez bir unsuru olarak konumlandırıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularına bütüncül bir yaklaşım sergileyen şirket, günümüz taleplerinin yanı sıra geleceğin sorumluluklarına da odaklanarak yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Mplus Türkiye, dijital altyapıdan ofis süreçlerine, çalışanların bilinçlenmesinden yeşil teknoloji yatırımlarına kadar uzanan çok yönlü bir stratejiyle 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı planlıyor.

DAHA AZ DOĞAL KAYNAK TÜKETİYORUZ

Mplus Türkiye, tüm hizmet süreçlerinde çevresel etkiyi azaltmaya yönelik dijital altyapı yatırımlarına öncelik veriyor. Dijitalleşme odaklı uygulamalar sayesinde operasyonel verimliliği artıran Mplus Türkiye & MENA CEO’su Banu Hızlı, “Sürdürülebilirlik kavramı bizim için sadece çevreyi korumak anlamına gelmiyor; insanı, kültürleri ve içinde yaşadığımız sosyal çevreyi de gözetmek anlamına geliyor. İşten ve kârdan bağımsız olarak hepimizin ortak hedefi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak” şeklinde konuştu. Ayrıca, karbon ayak izini azaltma, kadınların yönetim ekibindeki temsil oranını artırma, dezavantajlı grupları destekleme gibi hedeflerin önemli olduklarını vurguladı.

ÇALIŞANLAR İÇİN EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENİYOR

Hızlı, ofislerde kâğıtsızlaşma politikalarını aktif olarak uygulayarak sıfır atık yaklaşımını günlük iş akışına entegre ettiklerini belirtti. “Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm uygulamalarının teşvik edilmesi ve kaynakların bilinçli kullanımıyla, şirket genelinde ortak bir kültür oluşturduk. Sürdürülebilirliğin kalıcı olması, çalışan farkındalığıyla mümkün” dedi. Bu kapsamda, Mplus Akademi aracılığıyla tüm çalışanlara çevresel yönetim sistemleri, atık yönetimi ve riskler konularında eğitimler veriliyor.

“MPLUS ORMANI” PROJESİ YAKINDA HAYATA GEÇECEK

Banu Hızlı, hizmet sektörü olarak doğrudan üretim kaynaklı çevresel etkilere sahip olmasalar da, “Bacasız fabrika” anlayışı ile dolaylı sorumluluklarını üstlendiklerini ifade etti. “Aydınlatma, ısıtma-soğutma, ulaşım ve enerji tüketimi gibi alanlarda karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik sistematik önlemler alıyoruz” diye ekledi. 2025 yılının Ocak ayında “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası” aldıklarını belirten Hızlı, “2026 yılında hayata geçirmeyi planladığımız ‘Mplus Ormanı’ projesi ile hem karbon dengeleme hedeflerimizi desteklemeyi hem de daha yaşanabilir bir dünya bırakma arzumuzu somutlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.