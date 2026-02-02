AKUT’ta Yeni Yönetim Dönemi Başladı Serhat Akbel Başkan Seçildi

Türkiye’nin afetlerde gönüllü hareketin sembolü olarak öne çıkan arama kurtarma derneği, 24-25 Ocak tarihlerinde İstanbul Piri Reis Üniversitesi Tuzla Deniz Kampüsü’nde Olağanüstü Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda yapılan oylama sonucunda derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Serhat Akbel seçildi. Kuruluşu itibariyle hem yurt içinde hem de uluslararası alanda önemli afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunan dernek, yeni yönetim ile çalışmalarını sürdürecek. Genel kuruldan sonra bir açıklama yapan Akbel, gönüllülük ruhunu ön planda tutarak dernek faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

SERHAT AKBEL’İN YOLCULUĞU

Serhat Akbel, çocukluk döneminde izcilikle tanıştı ve uluslararası kamplarda görev aldı. 18 yaşında AKUT’a katılan Akbel, aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda İzci Lideri unvanını aldı. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinde Acil Durum Yöneticisi olarak görev aldı ve birçok kurtarma operasyonunda ekip liderliği yaptı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Yeni Yönetim Kurulu, başkanlık görevine Serhat Akbel’in getirilmesi ile birlikte şu isimlerden oluşuyor: İkinci Başkan olarak Ali Osman Özel, Genel Sekreter olarak Aybars Ünel, Sayman olarak İbrahim Orhan Umut ve üyeler olarak Reyyan Berksoy, Işıl Buldur ile Furkan Erdem görev alıyor. Ayrıca, yedek üyeler arasında ise Eren Aşkın, Ege Çoma, Cem Perçimli, Berkan Akagündüz, Akın Balcı, Uğur Canbaz ve Önder Pelvan yer alıyor.

