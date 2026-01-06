Adalet Bakanlığı Mahkemelerde Cevap Süresine Ceza Getiriyor

adalet-bakanligi-mahkemelerde-cevap-suresine-ceza-getiriyor

Adalet Bakanlığı, mahkemelerdeki sürecin hızını artırmak amacıyla kurumlara yanıt verme süresi getirecek ve belirlenen süre içerisinde belgeleri iletmeyenler için cezai yaptırımlar uygulanacak.

SÜRE SINIRI UYGULAMASI GELİYOR

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı kaynakları, yeni mevzuat değişikliklerinin yapılacağını ifade etti. Kaynaklar, “Mahkeme bir kuruma yazı yazıyor. O cevaba göre maddi gerçek ortaya çıkacak. Ama bu yazı ya dikkate alınmıyor ya da cevap verme süresi uzuyor. Bu durum yargılama süreçlerini uzattığı gibi maddi gerçeğin ortaya çıkmasını da engelliyor.” şeklinde açıklama yaptı.

CEZALAR BELİRLENECEK

Mevcut durumda, mahkemeler, ilgili kuruma yanıt gelmediğinde uyarıda bulunuyor ve suç duyurusunda bulunulacağını bildiriyor. Ancak bu mekanizmanın pratikte etkisiz kaldığına dikkat çekiliyor. Yeni yapılacak düzenlemeyle, duruşma tarihine kadar yanıt verilmemesi durumunda sorumlulara cezai yaptırımlar uygulanması öngörülüyor. Bu değişiklikle birlikte bir suç tanımı yapılacak ve buna bağlı cezalar netleşecek.

