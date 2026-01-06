Adalet Bakanlığı’ndan Mahkemelerde Cevap Süresine Ceza

Adalet Bakanlığı, mahkeme süreçlerinde kurumların yanıtlama süresini düzenleyerek yeni bir döneme giriyor. Bu kapsamda, belirtilen süre içinde belgeleri zamanında göndermeyen kurumlara cezai yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

YENİ DÜZENLEME GELECEK

Elde edilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı yeni mevzuat değişiklikleri üzerinde çalışıyor. Bakanlık yetkilileri, “Mahkeme bir kuruma yazı yazıyor. O cevaba göre maddi gerçek ortaya çıkacak. Ama bu yazı ya dikkate alınmıyor ya da cevap verme süresi uzuyor. Bu durum yargılama süreçlerini uzattığı gibi maddi gerçeğin ortaya çıkmasını da engelliyor.” açıklamasında bulundu. Halihazırda mahkemeler, belirlenen süre içerisinde cevap gelmediğinde ilgili kurumu uyararak suç duyurusunda bulunma niyetini iletiyor. Ancak bu uygulamanın etkili olmadığı biliniyor.

CEZAİ YAPTIRIM YOLDA

Yeni düzenleme ile hedef, duruşma tarihine kadar yanıt vermeyen kurumlara yönelik cezai yaptırımın hayata geçirilmesi. Yetkililerin ifadesine göre, bu kapsamda belirli bir suç tanımı yapılacak ve karşılığındaki cezalar net bir şekilde belirlenecek. Amacı, yargılama süreçlerini hızlandırmak ve maddi gerçeklerin ortaya çıkışını sağlamak olarak belirleniyor.