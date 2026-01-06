Adalet Bakanlığı’ndan Mahkemelerde Cevap Süresine Ceza

adalet-bakanligi-ndan-mahkemelerde-cevap-suresine-ceza

Adalet Bakanlığı, mahkeme süreçlerinde kurumların yanıtlama süresini düzenleyerek yeni bir döneme giriyor. Bu kapsamda, belirtilen süre içinde belgeleri zamanında göndermeyen kurumlara cezai yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

YENİ DÜZENLEME GELECEK

Elde edilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı yeni mevzuat değişiklikleri üzerinde çalışıyor. Bakanlık yetkilileri, “Mahkeme bir kuruma yazı yazıyor. O cevaba göre maddi gerçek ortaya çıkacak. Ama bu yazı ya dikkate alınmıyor ya da cevap verme süresi uzuyor. Bu durum yargılama süreçlerini uzattığı gibi maddi gerçeğin ortaya çıkmasını da engelliyor.” açıklamasında bulundu. Halihazırda mahkemeler, belirlenen süre içerisinde cevap gelmediğinde ilgili kurumu uyararak suç duyurusunda bulunma niyetini iletiyor. Ancak bu uygulamanın etkili olmadığı biliniyor.

CEZAİ YAPTIRIM YOLDA

Yeni düzenleme ile hedef, duruşma tarihine kadar yanıt vermeyen kurumlara yönelik cezai yaptırımın hayata geçirilmesi. Yetkililerin ifadesine göre, bu kapsamda belirli bir suç tanımı yapılacak ve karşılığındaki cezalar net bir şekilde belirlenecek. Amacı, yargılama süreçlerini hızlandırmak ve maddi gerçeklerin ortaya çıkışını sağlamak olarak belirleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.