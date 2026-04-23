Adalet Bakanlığı’ndan Yeni Daire Başkanlıkları Oluşturuldu

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 7 ayrı Daire Başkanlığı teşkilatı oluşturuldu.

YENİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Yeni oluşturulan “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı”, faili meçhul soruşturmalarında farklı soruşturma birimleri arasında koordinasyonu etkin bir biçimde sağlayacak.

BAKAN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “‘Gülistan Doku soruşturması’ gibi toplumun hafızasında derin izler bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması adına kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz. Terör, örgütlü suçlar, dijital suçlar ve dezenformasyonla mücadele gibi pek çok alanlarda ihtisaslaşmayı artırıyoruz. Hedefimiz, daha hızlı, daha etkili ve güvenilir bir adalet sistemi inşa etmek. Adaletin Yüzyılı projesi kapsamında kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

YENİ DAİRELERİN İSIMLERİ

Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre, yeni kurulan Daire Başkanlıkları şu şekildedir:

– Adli Emanet Daire Başkanlığı

– Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

– Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

– Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

– Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

– Terör Suçları Daire Başkanlığı

– Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku davası devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, dönemin Vali’si Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yanı sıra, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel’in koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi’nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir de yer almakta.