RTÜK’ten Üç Televizyon Kanalına Ceza Uygulandı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olayların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisinden bahsetmişti.

REYTİNG KAYGISI VE ŞİDDET KÜLTÜRÜ

Cumhurbaşkanı, “Reyting kaygısı, şiddet kültürünü yaygınlaştırmanın bir mazereti olamaz.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), harekete geçerek gerekli önlemleri almaya başladı.

3 TELEVİZYON KANALINA CEZA VERİLDİ

RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle üç televizyon kanalına ceza uygulandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, gündemdeki ihlalleri değerlendirmek üzere toplanan Üst Kurul; TV8, TLC ve Kanal 26 televizyonlarına ceza kesti.

ŞİDDETİ ÖZENDİREN YAYIN HAKKINDA CEZA

RTÜK, TLC kanalında yer alan “Geber!” isimli filmde şiddetin bir çözüm yöntemi olarak gösterilip normalleştirildiğini belirterek, bu yapımın yayıncılık ilkelerine ters düştüğünü kaydetti. Bu sebeple TLC’ye, “şiddeti özendirici ve kanıksatıcı” yayın yaptığı gerekçesiyle idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı.

TV8’DE İKİ PROGRAMDA HUSUSİ CEZA UYGULANDI

Üst Kurul, TV8 kanalında yayınlanan “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” programında, 70 yaşındaki bir yarışmacıya yönelik yapılan hakaretlerin insan onurunu zedelediğini tespit etti. Yarışmacının uyarılarına rağmen devam eden bu diyaloglar, montajlanan bölümde reyting almak için korunduğu ve sunucunun duruma müdahale etmediği belirlendi. Bu gerekçeyle TV8’e, “insan onuruna saygılı olma” ve “kişileri küçük düşürmeme” ilkelerinin ihlalinden dolayı ceza kesildi. Ayrıca Kanal 26’da yayınlanan “Açık Futbol” programında kullanılan aşağılayıcı ve insan onuruna aykırı ifadeler nedeniyle de söz konusu kanala idari para cezası uygulandı.