Galatasaray Çeyrek Finalde Elendi Okan Buruk’tan Açıklamalar

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI’NA VEDA ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

SÜRPRİZ MAĞLUBİYET

Buruk, “Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz,” şeklinde konuştu.

GÜNAY GÜVENÇ’İ VURGULADI

Buruk, Günay Güvenç’in takım için önemine değinerek, “Günay bizim takımımız için çok önemli. Saha içi ve saha dışındaki performansı önemli. Arkadaşlarına destek veren, sahip çıkan, liderliğini takıma her zaman gösteriyor. Geçen sezon bu kupayı kazanırken hep Günay oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir. Burada hatalı biri varsa ilk başta teknik direktördür,” dedi.

LİGDE ÖNEMLİ MAÇ GELİYOR

Son olarak Buruk, “Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız,” ifadesini kullandı.