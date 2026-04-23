Victor Osimhen’den Günay Güvenç’e Destek Mesajı

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği’ne mağlup olarak elendiği karşılaşmada sahalara geri dönen Victor Osimhen, sosyal medya platformundan Günay Güvenç’e yönelik bir destek paylaşımı gerçekleştirdi.

Karşılaşma sırasında protesto edilen ve gözyaşlarına boğulan Güvenç’e sahip çıkan Osimhen, takım arkadaşına destek verdi.

Osimhen, Güvenç için yaptığı paylaşımında, “Günay Güvenç’in yanındayız. Tek bir an bir futbolcuyu tanımlamaz; hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar, onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur; asıl önemli olan, bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

