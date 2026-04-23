Samsunspor Hakem Atamasıyla İlgili Tepkisini Açıkladı

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadelede hakem Atilla Karaoğlan’ın atanmasına tepkilerini dile getirdi.

HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada, “Daha iki hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink’e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan’ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz” ifadelerine yer verildi.

SORUNLU SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır” denildi.

KAMUOYUNA DUYURDUK

Buna ek olarak, “Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” şeklinde bir uyarı yapıldı.

ADİL BİR DÜZEN TALEP EDİYORUZ

Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun, hatalı olduğunu düşündükleri bu kararı yeniden gözden geçirmelerini beklediklerini dile getirdiler. Kulüp, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıktıklarını vurgulayıp, futbolu yönetenlerin bu hassasiyetlerini anlamalarını beklediklerini ifade etti.