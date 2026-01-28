Adalet Bakanlığı Noterlik İçin Başvuruları Başlattı

adalet-bakanligi-noterlik-icin-basvurulari-baslatti

Adalet Bakanlığı, çeşitli illerdeki noterlik kadroları için başvuruları açtı. Türkiye genelinde boş bulunan noterliklere, gerekli niteliklere sahip adayların müracaat etmeleri bekleniyor.

GELİR BEKLENTİSİ YÜKSEK
Boş noterlikler için başvuru yapacak adayların, bir yıl içindeki potansiyel kazançlarını tahmin edebilmeleri amacıyla Adalet Bakanlığı, 2025 yılına ait gayri safi gelirleri açıkladı. Toplamda 162 noterin 2025 yılı gelirinin 1,3 milyar lirayı aştığı bildirildi.

162 NOTERLİK İÇİN BAŞVURULAR ALINIYOR
Adalet Bakanlığı’na yapılacak başvurularla, 162 boş Noterlik kadrosu için adaylar değerlendirilecek. En yüksek gelire sahip olan noterlik ise 66 milyon lira gelir elde eden Beşiktaş 26’ncı Noterliği olarak kaydedildi.

BOŞ NOTERLİKLER LİSTELENDİ
İlgilenen adaylar için, Türkiye genelindeki boşta bulunan noterliklere dair detaylar açıklanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

