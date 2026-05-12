Adalet Bakanlığından 15 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adalet teşkilatı bünyesinde 15 bin sözleşmeli personelin alımının gerçekleştirileceğini duyurdu.

2026 YILI İÇİNDE TAMAMLANACAK

Bakan Gürlek, söz konusu personel alımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi ile 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti. “Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz” açıklamalarında bulundu.

İŞTE ALINACAK KADROLAR

Gürlek, gerçekleştirilecek alımların detaylarına değinerek, merkez ve taşra teşkilatında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, bin 300 destek personeli, bin 41 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacının istihdam edileceğini ifade etti.

Toplamda 44 farklı unvanda personel alımının yapılacağını da paylaşan Gürlek, “Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.