Aziz Yıldırım’dan Birleşme Vurgulu Seçim Manifestosu

aziz-yildirim-dan-birlesme-vurgulu-secim-manifestosu

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları, yoğun bir seçim kampanyası yürütmeye devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM’DAN MANİFESTO

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde aktif olarak kullanılan sosyal medya platformunda bir manifesto yayımladı.

“HEPİMİZİN FENERBAHÇE’Sİ”

‘Bizim Fenerbahçemiz’ başlıklı manifestoda şu ifadeler dikkati çekti: “Bu bir birleşme manifestosudur. Ayrışma manifestosu değildir. Fenerbahçe’ye gönül vermiş milyonların ortak aidiyetidir. Yani hepimizin Fenerbahçe’sidir. Bizim Fenerbahçemiz meydan okumadır. Bizim Fenerbahçemiz dirençtir, şereftir, zaferdir. Fenerbahçe’yi en büyük yapan sadece kupalar değildir. Aynı hedefe yürüyen insanların büyük iradesidir. Omuz omuza verildiğinde hissedilen o eşsiz duygudur. Bizim Fenerbahçemiz en zor anlarda bile pes etmeyen, formanın hakkını son ter damlasına kadar veren asil ruhtur. Bizim Fenerbahçemiz sorumluluktan kaçmaz, meydan okumaktan vazgeçmez. Şimdi yeniden Çubukluya, armaya ve şampiyonluğa inanma zamanı. Geçmişin tecrübesini, yeni dönemin enerjisiyle birleştirme zamanı. Kırgınlıkları değil ortak hayalleri büyütme zamanı. Çünkü mesele sadece bir seçim değil. Mesele hepimizin Fenerbahçe’yi yeniden ‘Bizim Fenerbahçemiz’ olarak hissetmesi. 120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe’si. Bizim Fenerbahçemiz.”

SEÇİM YARIŞI AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ ARASINDA

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını belirleyecek.

Geçtiğimiz günlerde mevcut yönetimin seçim kararı almasının ardından, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, resmi olarak adaylıklarını açıklamıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Fatih Terim Bodrum FK Çorum FK Maçında Yer Aldı

Fatih Terim, Bodrum FK ile Çorum FK'nın oynadığı 1. Lig play-off ikinci tur maçını stadyumdan takip etti.
Gündem

Real Madrid’de Mbappe’nin Geri Dönüş Heyecanı

İspanya'da sakatlık sorununu geride bırakan ünlü futbolcu, büyük turnuva öncesi özel bir hazırlık sürecine girecek. Dönüşü merakla bekleniyor.
Gündem

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ile Yollar Ayrılıyor

Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken Mert Hakan Yandaş ile yollarını ayırma kararı aldı. Kadroda artık yer almayacak.
Gündem

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.
Gündem

Ederson İçin Al-Nassr Tekrar Harekete Geçti

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un yaz transfer döneminde Al-Nassr'a geçiş yapacağı öne sürülürken, kulübün oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.