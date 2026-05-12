Aziz Yıldırım’dan Birleşme Vurgulu Seçim Manifestosu

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları, yoğun bir seçim kampanyası yürütmeye devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM’DAN MANİFESTO

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde aktif olarak kullanılan sosyal medya platformunda bir manifesto yayımladı.

“HEPİMİZİN FENERBAHÇE’Sİ”

‘Bizim Fenerbahçemiz’ başlıklı manifestoda şu ifadeler dikkati çekti: “Bu bir birleşme manifestosudur. Ayrışma manifestosu değildir. Fenerbahçe’ye gönül vermiş milyonların ortak aidiyetidir. Yani hepimizin Fenerbahçe’sidir. Bizim Fenerbahçemiz meydan okumadır. Bizim Fenerbahçemiz dirençtir, şereftir, zaferdir. Fenerbahçe’yi en büyük yapan sadece kupalar değildir. Aynı hedefe yürüyen insanların büyük iradesidir. Omuz omuza verildiğinde hissedilen o eşsiz duygudur. Bizim Fenerbahçemiz en zor anlarda bile pes etmeyen, formanın hakkını son ter damlasına kadar veren asil ruhtur. Bizim Fenerbahçemiz sorumluluktan kaçmaz, meydan okumaktan vazgeçmez. Şimdi yeniden Çubukluya, armaya ve şampiyonluğa inanma zamanı. Geçmişin tecrübesini, yeni dönemin enerjisiyle birleştirme zamanı. Kırgınlıkları değil ortak hayalleri büyütme zamanı. Çünkü mesele sadece bir seçim değil. Mesele hepimizin Fenerbahçe’yi yeniden ‘Bizim Fenerbahçemiz’ olarak hissetmesi. 120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe’si. Bizim Fenerbahçemiz.”

SEÇİM YARIŞI AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ ARASINDA

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını belirleyecek.

Geçtiğimiz günlerde mevcut yönetimin seçim kararı almasının ardından, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, resmi olarak adaylıklarını açıklamıştı.