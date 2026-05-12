Fenerbahçe’ye Seçim Tarihi Netleşti 6-7 Haziran

Fenerbahçe’DE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi kesinleşti. Sarı-lacivertlilerin 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği bu seçimde, milli maç takvimiyle çakışma olasılığı gündeme gelmişti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçen hafta “Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” açıklamasında bulunmuştu.

Yönetim tarafından yapılan önemli görüşmeler sonucunda Fenerbahçe’de seçim tarihi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, önceden belirlenen 6-7 Haziran tarihleri arasında seçimli genel kongreyi yapacak. Fenerbahçe’nin başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi birbirleriyle mücadele edecek.