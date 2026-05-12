Fatih Terim Bodrum FK Çorum FK Maçında Yer Aldı

Bodrum FK İLE ÇORUM FK KARŞI KARŞIYA GELDİ

1. Lig play-off ikinci turu ilk maçında Bodrum FK, Çorum FK ile sahada buluştu.

Bodrum İlçe Stadyumu’nda gerçekleşen bu kritik mücadeleye Bodrumlu futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

TÜRK FUTBOLUNUN EFSANESİ STADYUMDAYDI

Karşılaşmayı izleyenler arasında Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim de vardı.

Daha önceki maçlarda da Bodrum FK’nın yanındayken görülmüş olan Terim, yeşil-beyazlı ekibe desteğini bu kez de gösterdi.

İNGİLTERE’DE İKİ MAÇ TAKİP ETMİŞTİ

72 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz hafta içerisinde İngiltere’de iki karşılaşma izleyerek Arda Turan ve Acun Ilıcalı’yı desteklemişti.

Fatih Terim, ilk olarak İngiliz kulübü Crystal Palace’ın Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’e ev sahipliği yaptığı UEFA Konferans Ligi yarı finalini takip etti. Ardından, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Millwall ile oynadığı Championship play-off maçını izleyerek futbol tutkusunu sürdürdü.