Fatih Terim Bodrum FK Çorum FK Maçında Yer Aldı

fatih-terim-bodrum-fk-corum-fk-macinda-yer-aldi

Bodrum FK İLE ÇORUM FK KARŞI KARŞIYA GELDİ

1. Lig play-off ikinci turu ilk maçında Bodrum FK, Çorum FK ile sahada buluştu.

Bodrum İlçe Stadyumu’nda gerçekleşen bu kritik mücadeleye Bodrumlu futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

TÜRK FUTBOLUNUN EFSANESİ STADYUMDAYDI

Karşılaşmayı izleyenler arasında Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim de vardı.

Daha önceki maçlarda da Bodrum FK’nın yanındayken görülmüş olan Terim, yeşil-beyazlı ekibe desteğini bu kez de gösterdi.

İNGİLTERE’DE İKİ MAÇ TAKİP ETMİŞTİ

72 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz hafta içerisinde İngiltere’de iki karşılaşma izleyerek Arda Turan ve Acun Ilıcalı’yı desteklemişti.

Fatih Terim, ilk olarak İngiliz kulübü Crystal Palace’ın Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’e ev sahipliği yaptığı UEFA Konferans Ligi yarı finalini takip etti. Ardından, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Millwall ile oynadığı Championship play-off maçını izleyerek futbol tutkusunu sürdürdü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Aziz Yıldırım’dan Birleşme Vurgulu Seçim Manifestosu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yayınladığı manifesto ile 120. yıl vesilesiyle kulübün birliği vurguladı; "Mesele kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçesi" ifadelerini kullandı.
Gündem

Real Madrid’de Mbappe’nin Geri Dönüş Heyecanı

İspanya'da sakatlık sorununu geride bırakan ünlü futbolcu, büyük turnuva öncesi özel bir hazırlık sürecine girecek. Dönüşü merakla bekleniyor.
Gündem

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ile Yollar Ayrılıyor

Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken Mert Hakan Yandaş ile yollarını ayırma kararı aldı. Kadroda artık yer almayacak.
Gündem

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.
Gündem

Ederson İçin Al-Nassr Tekrar Harekete Geçti

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un yaz transfer döneminde Al-Nassr'a geçiş yapacağı öne sürülürken, kulübün oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.