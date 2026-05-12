Besler 2026’ya Güçlü Bir Finansal Başlangıç Yaptı

Dondurulmuş gıda ve konserve alanında öne çıkan Besler, 2026 yılının ilk çeyrek finansal verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletti. Şirket, önceki yılın aynı dönemine oranla konsolide ciro ve kârlılığında artış sağlayarak istikrarlı büyüme sürecine devam ediyor.

KONSOLİDE CİRODA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Besler’in yılın ilk üç ayında elde ettiği konsolide ciro, 2025’teki aynı dönemine göre %3,7 oranında artış göstererek 9,4 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin brüt kârı ise %2,9 artarak 2,5 milyar TL seviyesine geldi. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise %5,1 artışla 1,3 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca, FAVÖK marjının %13,5’e çıkarak güçlü bir performansa işaret ettiği bildirildi. Besler, 2026’nın ilk üç ayında ayrıca 708 milyon TL’lik ihracat geliri sağladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Besler, finansal tahminlerini kamuoyuyla paylaşarak sürdürülebilir büyüme hedeflerine olan güvenini gösterdi. Şirket, yıl sonunda hasılat büyüme öngörüsünü %3, FAVÖK marjını ise %13,5 olarak açıkladı. Yıldız Holding bünyesindeki Gıda Grubu yapılanmasıyla organizasyon gücünü artıran Besler, zengin marka yelpazesi, üretim kapasitesi ve sektör deneyimiyle lider konumunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Pazar PAYI VE LİDERLİK KORUNUYOR

Besler, dondurulmuş gıda sektöründe SuperFresh ile %34, margarinde ise Bizim Yağ ve Terem markaları aracılığıyla toplamda %68,6 pazar payı elde ederek sektör liderliğini sürdürüyor. Yaklaşık 63 milyon tabakta 20 milyon haneye ulaşarak tüketiciye hitap etmeye devam ediyor.

TÜKETİCİ İHTİYAÇLARINA HIZLI YANIT

2026’nın ilk çeyreğinde, Besler’in tüketici talebine hızlı yanıt veren ürün stratejisi ve kategori odaklı yaklaşımı satış performansını olumlu yönde etkiledi. Şirket, lider markaları ile Ramazan döneminde gerçekleştirdiği iletişim çalışmaları ve yenilikçi ürünleri sayesinde tüketici ile güçlü bir bağ kurdu. Yağ kategorisinden sağlanan hasılat 6,1 milyar TL, dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinden elde edilen hasılat ise 3,3 milyar TL olarak kaydedildi.

İNOVATİF ÜRÜNLERİN ETKİSİ ARTIYOR

Besler, dondurulmuş gıda alanında öncüsü olduğu SuperFresh ile hazır yemek kategorisinde de önemli bir ivme kazandı. Yeni ürünleri Pizza Artizan, Gurme Mantı ve Lazanya, YouGov Yılın İnovatif Ürünleri araştırmasında ödül alarak inovasyonundaki öncülüğünü kanıtladı. Ayrıca, sürülebilir peynir kategorisinde Ülker Sürmix, 400 bin haneye ulaşarak pazardaki en hızlı büyüyen segmentte %31 pazar payı elde etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM DEVAM EDİYOR

Besler, ticari performansını güçlendirmenin yanı sıra sürdürülebilirlik alanındaki bütüncül yaklaşımını da geliştirmeye devam ediyor. SuperFresh’in tarladan sofraya uzanan “Döngüsel Bereket” modeli, şirketin tarımsal değer zincirinde uzun vadeli değer üretme hedefinin önemli bir örneğini oluşturuyor.

MERT ALTINKILINÇ’TAN AÇIKLAMA

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, 2026 yılına güçlü bir finansal performansla başladıklarını belirterek, “Besler olarak öncü markalarımız, verimli üretim anlayışımız ve inovatif ürün portföyümüzle istikrarlı büyüme hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz” ifadesinde bulundu. Altınkılınç, önümüzdeki dönemde de inovasyonu merkezde tutarak ürün portföyünü geliştireceklerini ve sürdürülebilirlik ile güçlü finansal yapı sayesinde gıda ekosisteminin geleceğine yön vermeye kararlı olduklarını ifade etti.