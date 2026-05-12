Real Madrid’de Mbappe’nin Geri Dönüş Heyecanı

real-madrid-de-mbappe-nin-geri-donus-heyecani

İSPANYA’DA HEYECAN DORUKTA

Real Madrid, son zamanlarda taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişmeyle gündemde. Uzun bir süre sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan ve tedavisi tamamlanan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

DÜNYA KUPASI HAZIRLIĞI

Sakatlığını geride bırakan 27 yaşındaki yıldızın, yaklaşan Dünya Kupası öncesi fiziksel olarak zirveye çıkmak için özel bir motivasyon taşıdığı belirlendi. Mbappe’nin, turnuvaya eksik maçla gitmemek ve formunu bulmak için La Liga’daki kalan 3 maçta mutlaka süre almak istediği ifade edildi. Teknik ekip ise oyuncunun performansını artırması adına bu isteğe sıcak baktığı ve kalan maçlarda Fransız futbolcuya görev vereceği bilgisi alındı.

İSTATİSTİKLERİYLE ETKİLİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla dikkat çekici bir performans sergileyen Kylian Mbappe, sakatlık öncesinde takımının en büyük gol silahı konumundaydı. Yıldız oyuncu, eflatun-beyazlı formayla sahaya çıktığı 41 resmi maçta 41 gol atarak maç başına 1 gol hesaplaması yaparken, aynı zamanda takım arkadaşlarına 6 asistle değerli katkı sağlamış oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Fatih Terim Bodrum FK Çorum FK Maçında Yer Aldı

Fatih Terim, Bodrum FK ile Çorum FK'nın oynadığı 1. Lig play-off ikinci tur maçını stadyumdan takip etti.
Gündem

Aziz Yıldırım’dan Birleşme Vurgulu Seçim Manifestosu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yayınladığı manifesto ile 120. yıl vesilesiyle kulübün birliği vurguladı; "Mesele kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçesi" ifadelerini kullandı.
Gündem

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ile Yollar Ayrılıyor

Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken Mert Hakan Yandaş ile yollarını ayırma kararı aldı. Kadroda artık yer almayacak.
Gündem

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.
Gündem

Ederson İçin Al-Nassr Tekrar Harekete Geçti

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un yaz transfer döneminde Al-Nassr'a geçiş yapacağı öne sürülürken, kulübün oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.