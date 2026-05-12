Real Madrid’de Mbappe’nin Geri Dönüş Heyecanı

İSPANYA’DA HEYECAN DORUKTA

Real Madrid, son zamanlarda taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişmeyle gündemde. Uzun bir süre sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan ve tedavisi tamamlanan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

DÜNYA KUPASI HAZIRLIĞI

Sakatlığını geride bırakan 27 yaşındaki yıldızın, yaklaşan Dünya Kupası öncesi fiziksel olarak zirveye çıkmak için özel bir motivasyon taşıdığı belirlendi. Mbappe’nin, turnuvaya eksik maçla gitmemek ve formunu bulmak için La Liga’daki kalan 3 maçta mutlaka süre almak istediği ifade edildi. Teknik ekip ise oyuncunun performansını artırması adına bu isteğe sıcak baktığı ve kalan maçlarda Fransız futbolcuya görev vereceği bilgisi alındı.

İSTATİSTİKLERİYLE ETKİLİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla dikkat çekici bir performans sergileyen Kylian Mbappe, sakatlık öncesinde takımının en büyük gol silahı konumundaydı. Yıldız oyuncu, eflatun-beyazlı formayla sahaya çıktığı 41 resmi maçta 41 gol atarak maç başına 1 gol hesaplaması yaparken, aynı zamanda takım arkadaşlarına 6 asistle değerli katkı sağlamış oldu.