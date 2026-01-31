Adana’da Altınyüzük Çetesine Jandarma Baskını

Adana İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu ve Solaklı Mahallesi’nde yasa dışı faaliyet gösteren bir çeteyi izlemeye aldı. Altınyüzük ismiyle tanınan çetenin “kasten yaralama, silahlı tehdit, nitelikli dolandırıcılık” gibi çeşitli suçlar işlediği, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitlerin ardından, sabahın erken saatlerinde çeteye jandarma özel timleriyle koordineli bir operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 silah ele geçirildi. Gözaltında tutulan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirme sonucunda 4 şüpheli tutuklanırken, diğer 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.