Adana’da Bıçaklama Olayında Şüpheli Yakaladı

adana-da-bicaklama-olayinda-supheli-yakaladi

Adana’da tartışma sonrasında Enes Doğan’ı (19) bıçaklayarak öldüren Resul Tayyar Öney (20), polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Öney’in, Doğan’a 4 bin lira borcu olduğu ve bu nedenle ikili arasında bir tartışmanın yaşandığı öğrenildi. Olay, 8 Ocak saat 04.00 civarında Seyhan ilçesinde bulunan Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak’ta gerçekleşti.

TAKİP EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay anında Enes Doğan, Resul Tayyar Öney ile sokakta buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Öney, cebinden çıkardığı bıçakla Doğan’ı karın ve göğsünden yaraladı. Doğan yere yığılırken, bu durumu gören mahalleli hemen durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal ederken, yapılan ilk müdahalelerde Doğan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

KENDİMİ KORUMAK İÇİN ÇIKARDIM

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Resul Tayyar Öney’in Yenibaraj Mahallesi’nde gizlendiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Öney, kaçmaya çalıştı ancak peşine düşen ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, “Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu” açıklaması yaptı. Öney, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

