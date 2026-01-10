Adana’da Borç Krizi Katliama Dönüştü: Şüpheli Yakalandı

Adana’da meydana gelen bir cinayet vakasında, Resul Tayyar Öney (20), tartıştığı Enes Doğan’ı (19) bıçaklayarak hayatını kaybettirdi. Olayın, Öney’in Doğan’a olan 4 bin lira borç nedeniyle çıktığı öğrenildi.

TARTIŞMA PATLAK VERDİ

Olay, 8 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak’ta gerçekleşti. Enes Doğan, sokakta karşılaştığı Resul Tayyar Öney ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüdüğünde, Öney cebinden çıkardığı bıçakla Doğan’ı karın ve göğsünden yaraladı. Yaralanan Doğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri, hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından, Enes Doğan’ın cenazesi defnedildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Resul Tayyar Öney’in Doğan’a olan borcunun neden olduğu tartışmanın detayları ortaya çıktı. Polis, şüphelinin Yenibaraj Mahallesi’nde saklandığını tespit etti ve bölgede arama çalışmaları başlattı. Polis ekiplerinin hareketlerini gören Öney kaçmaya çalıştı, fakat kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen Öney, ifadesinde, “Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu” ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Öney, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.