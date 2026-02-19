Adana’da Dereye Devrilen Kamyonet Sürücüsünün Ölümü

Adana’da bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
YOL KENARINA DEVİRİLEN KAMYONET
Adana’nın Yüreğir ilçesi Çotlu Mahallesi’nde olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Sürücü Nihat Efe Kurt’un (65) direksiyonundaki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.
SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı ancak Kurt’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Kaza yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Nihat Efe Kurt’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.