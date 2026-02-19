Adana’da Dereye Devrilen Kamyonet Sürücüsünün Ölümü

adana-da-dereye-devrilen-kamyonet-surucusunun-olumu

Adana’da bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

YOL KENARINA DEVİRİLEN KAMYONET

Adana’nın Yüreğir ilçesi Çotlu Mahallesi’nde olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Sürücü Nihat Efe Kurt’un (65) direksiyonundaki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı ancak Kurt’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Kaza yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Nihat Efe Kurt’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 9'u tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.
Gündem

Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Ramazan’da enerji ve metabolik denge için sahur ile iftarda dengeli beslenmenin önemini vurguladı.
Gündem

Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Gündem

Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

Bolu'da dur ihtarına uymayan bir cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın sonunda orman yolunda yakalandı.
Gündem

Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

Denizli Tavas'ta bir kamyonetin refüjü geçerek minibüsle çarpışması sonucunda kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.