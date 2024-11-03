Adana’da Eski Sevgili Cinayeti: 25 Yaşında Öldürüldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Edinilen bilgilere göre olay, Seyhan ilçesinin Cemalpaşa Mahallesi’ndeki Toros Caddesi’ndeki bir iş yerinde sabah saat 7.40 sularında gerçekleşti. Bir kişi, genç kızı iş yerinde tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar girişiminde bulundu.

OLAYDAKİ ŞAHISLAR VE İLİŞKİLERİ

Öldürülen genç kızın adı Fahriye Asena Eskikanbur (25) olarak belirlendi. Onu vuran şahsın ismi ise M.K.D. (29) olarak öğrenildi. Genç kızın, M.K.D. ile daha önce sevgili olduğu, ancak bir süre önce yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrıldıkları tespit edildi. M.K.D.’nin ayrılığı kabullenemeyip, sabah saatlerinde iş yerine gelerek tekrar birlikte olmak için genç kızı ikna etmeye çalıştığı, bu çabalarının başarısız olması üzerine onun hayatına son verdiği anlaşıldı.

SONRASI VE GÜNDEMDEKİ DURUM

M.K.D.’nin hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken, Fahriye Asena Eskikanbur’un cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, toplumda büyük bir endişe yaratarak gündemdeki yerini koruyor.