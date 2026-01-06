Adana’da Evsiz Kalan Adam Cinayet İşleyip İntihar Etti

Adana’da ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, 32 yaşındaki Soner Sucu’nun 10 yıllık mücadelesinin trajik bir sona erdiği bir olayla gündeme geldi. İddialara göre, Sucu, teslim almadığı evi için sürekli ödeme yaparken, müteahhitin 33 yaşındaki oğlu Ramazan Can Yıldırım’ı tabanca ile vurduktan sonra kendi yaşamına da son verdi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre, Çukurova ilçesinin Güzelyalı Mahallesi’nde bir inşaat şirketi ile 10 yıl boyunca iletişimde kalan Soner Sucu, henüz evini teslim almamıştı. Bu sebeple, R.Y.’ye ait inşaat şirketine giden Sucu, burada Ramazan Can Yıldırım ile karşılaştı ve ikili arasında tartışma başladı. Sözlü kavgaya dönüşen tartışmada Sucu, tabancayla önce Ramazan Can Yıldırım’ı vurdu, ardından da intihar etti.

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Çevredekilerin silah seslerini duyarak yaptığı ihbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerinde ağır yaralanan Soner Sucu’nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, vurulan Ramazan Can Yıldırım hastaneye kaldırıldı fakat onun da hayatını kaybettiği bildirildi. İki cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

