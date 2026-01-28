Akdeniz’de Ortaya Çıkan Çifte Hortum Olayı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, Mersin’in birçok ilçesinde kuvvetli yağışlar meydana geldi. Yağışlardan önce, Silifke ilçesi açıklarında Akdeniz’de yaklaşık bir mil mesafede iki adet hortum oluştu. Bu çifte hortum, çevredeki birçok vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ardından meydana gelen yoğun yağmur ve dolunun ardından hortumların etkisi kayboldu. Doluları toplayan vatandaşların kardan adam yapması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

KUZEYDEN GÜNEY YAĞIŞLAR YAKALADI

Erdemli ilçesinde de kuvvetli yağışlar etkisini gösterdi. Yağmur bir süre devam ettikten sonra, ardından dolu yağışı başladı.